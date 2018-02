Putini abi Surkov: läänes tungib peale matriarhaat

Venemaa presidendi Vladimir Putini abi Vladislav Surkov kirjutas valentinipäevale pühendatud artiklis ajakirjas „Russki Pioner” sellest, millega tegelevad mehed läänemaailmas, kus järk-järgult kehtestatakse matriarhaati.

„Vaadake läände – matriarhaat tungib tõepoolest peale. Naised võtavad võimu. Valitsusjuhtideks, ministriteks, linnapeadeks väga mõjukates riikides saavad üha sagedamini naised. Üha rohkem on naisettevõtjaid, naisadministraatoreid, naisi, kes midagi või kedagi juhivad, lõpuks isegi lihtsalt mingeid põhjuseta kangekaelseid ja sihitult visasid naisi,” märkis Surkov, vahendab Interfax.

Surkov küsis seepeale, millega tegelevad samal ajal mehed, ja vastas ise: „Ühed on kiirustanud uusi emandaid teenima ja teevad avaldusi stiilis „pidage mind feministiks”. Teised ägavad ja ootavad oma võimalust. Kolmandad joovad ja hammustavad peale sama muretult, nagu jõid ja hammustasid peale möödunud Kalade Ajastul. Ja vaid mõned valitud (või äratõugatud) teavad, et langusele järgneb alati tõus. Nad ei vaata langevale järele. Nad püüavad aru saada, mis on tõusul. Ja tegelevad tõelise meeste asjaga – mõtlevad välja ja konstrueerivad uut reaalsust, kuni nende kaaslannad valitsevad vanaks saanut. Naistele on nad üle andnud selle, mille on lugenud kasutuks, end ammendanud ressursi, purunenud poliitilise masina rooli, mis enam ei sõida ega vea.”

„Naised on tõusnud roomava poliitilise konstruktsiooni juhtivatele kõrgustele. Mehed on laskunud tasemel allapoole ja sebivad seal. Matriarhaadi fassaadide taga, selle tagalas ja põrandaalustes tegelevad nad jõudude ümbergrupeerimise ja väärtuste ümberhindamisega,” ütles Surkov.

Mehed loovad Surkovi hinnangul tuleviku jaoks ennenägematuid asju: inimesteta (inimeste puudumise tõttu ebainimlikkusele kalduv) digitaalmajandus, innovatsiooniline tuhande megadeath’i võimsusega sõda, häkkerite ja muu võrgukuritegevuse muutumine valitsevaks seisuseks (sarnaselt sellele, kuidas röövlitest ja varastest kujunes võrgueelses ühiskonnas aristokraatia ja Ameerika „röövelparunitest” sai praegune kapitalistlik eliit), religioosne õpetus, mille on sünnitanud ja mida levitab tehisintellekt, ülemaailmne i-kodakondsus, mis toimib totaalse kontrolli alusel koos üha uute ja uute fiktiivsete vabaduste massilise tootmisega.

„Üldiselt hakkab homme kõik jälle olema man-made, inimese tehtud, sõna-sõnalt – mehe tehtud. Tähendab, mitte niivõrd hästi, kuivõrd mitteigavalt,” on Surkov veendunud.

Surkov lisas, et Venemaa on seni feminismist väga vähesel määral puudutatud. „Me kas oleme jälle kõigist maha jäänud või oleme vastupidi kõigist ees. See määramatus näitab meile kätte ainsa võimaliku käitumisstrateegia naiste ülestõusu korral. Cunctatori ja Barclay strateegia – viivitada ja kõrvale põigelda. Mitte vastu võtta peale surutud lahingut. Ja veel – armastada,” ütles Surkov.