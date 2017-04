Putin: Washingtoni liitlased noogutavad nagu Hiina nukud - igav, tüdrukud

Venemaa president Vladimir Putin nimetas USA raketilööki Süüria lennubaasile rahvusvahelise õiguse selgeks rikkumiseks ning süüdistas Washingtoni liitlasi NATO-s noogutamises nagu Hiina nukud, sulgedes silmad suveräänse riigi ründamise ees ilma ÜRO julgeolekunõukogu loata.

„Kuidas reageerisid liitlased NATO-s? Kõik noogutavad nagu Hiina nukud, analüüsimata midagi, mis toimub. Kus on tõendid keemiarelva kasutamise kohta Süüria vägede poolt? Ei ole. Aga rahvusvahelise õiguse rikkumine on. See on ilmselge fakt. Ilma ÜRO julgeolekunõukogu sanktsioonita antakse löök suveräänse riigi pihta. Ja vaatamata sellele rahvusvahelise õiguse ilmsele rikkumisele on kõik nõus, võtavad kätte ja hakkavad noogutama ja toetama,“ ütles Putin intervjuus rahvusvahelisele tele- ja raadiokompaniile Mir, vahendab Interfax.

„Nii oli ka 2003. aastal, kui kasutati täiesti väljamõeldud ettekäänet vägede viimiseks Afganistani. Riik on purustatud, muuseas, just pärast seda algas erinevate terroriorganisatsioonide tormiline kasv,“ ütles Putin, tuletades meelde, et sellise stsenaariumi järgi tekkis Islamiriik.

„Kõik teavad seda, kõik mõistavad seda, aga jälle astuvad sama reha otsa,“ lisas Putin.

Sama teemat arutas Putin enese sõnul ka oma Itaalia kolleegi Sergio Mattarellaga, vahendab RIA Novosti.

„Ma ütlesin, et mulle meenutab see väga 2003. aasta sündmusi, kui Ühendriikide esindajad näitasid julgeolekunõukogus väidetavaid keemiarelvi, mis leiti Iraagist. Pärast seda algas Iraagis arusaadavalt kampaania, mis aga lõppes riigi purustamise, terroriohu kasvu ja ISIS-e ilmumisega rahvusvahelisele näitelavale, ei enam ega vähemaga,“ ütles Putin.

„Ja jälle noogutavad partnerid neile. Ma tuletan sellega seoses meelde meie suurepäraseid kirjanikke Ilfi ja Petrovi. Tahaks öelda: „Igav, tüdrukud.“ Me oleme seda kõike juba näinud, jälginud,“ lausus Putin.

Ütlus on saanud kuulsaks tänu Ilja Ilfi ja Jevgeni Petrovi romaanile „Kaksteist tooli“.