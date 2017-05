Putin WannaCry viirusest: sellised pudelist välja lastud džinnid võivad kahju teha ka nende loojatele

Venemaa ei ole äsjases WannaCry krüptoviiruse suures küberrünnakus osaline teatas president Vladimir Putin, kes viitas tarkvarafirmale Microsoft, mis veeretas süü teiste hulgas USA eriteenistuste õlule.

„Mis puudutab nende ohtude allikat, siis minu arvates teatas sellest otse Microsofti juhtkond: räägiti sellest, et selle viiruse esmased allikad on Ühendriikide eriteenistused. Venemaast pole siin üldse midagi rääkida. Mul on kummaline kuulata ka nendes tingimustes midagi muud,“ vastas Putin väidetele Venemaa võimaliku osaluse kohta küberrünnakus. Seoses sellega viitas Putin sellele, et Venemaa tegi eelmisel aastal ameeriklastele ettepaneku küberjulgeoleku küsimus läbi töötada, aga eelmine administratsioon lükkas selle ettepaneku tagasi, kuid teatas hiljem, et on valmis selle juurde naasma, aga praktikas midagi ei tehtud, vahendab RBK.

Putin andis hinnangu ka küberrünnaku tagajärgedele Venemaale.

„Meie jaoks mingit olulist kahju ei olnud, meie asutuste jaoks – ei pangandus- ega tervishoiusüsteemidele ega ka teistele,“ teatas Putin, kelle sõnul kutsuvad sellised sündmused esile ärevust ja muret.

Putin ütles, et küberjulgeolekuvaldkonna leiutised on pudelist välja lastud džinnid, eriti, kui need loovad eriteenistused. „Pärast võivad need kahju teha isegi nende autoritele ja loojatele. Seetõttu on vaja arutada seda küsimust viivitamata tõsisel poliitilisel tasemel ja töötada välja kaitse selliste nähtuste vastu,“ sõnas Putin.