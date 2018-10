Putin võõrustas Talvepalee troonisaalis Austria kantslerit ning nimetas Vene gaasist loobumist rumaluseks ja raiskamiseks

„Üldse ei tahaks, et kogu Euroopa näeks välja nagu Bulgaaria, näitaks üles sellist nõrkust ja võimetust kaitsta oma rahvuslikke huve,” ütles Putin. „Tahan teile kinnitada, et Venemaa oli, on ja jääb kindlasti alatiseks kõige usaldusväärsemaks tarnijaks, sealhulgas ka sellepärast, et torujuhtmesüsteem kulgeb otse esmasest allikast, Jamalist, Siberist. See kõrvaldab transiidiriskid ja nii edasi. Kas tõesti hakkab Euroopa ostma gaasi 30 protsenti kallimalt teistest regioonidest, sealhulgas USA-st? Võib loomulikult, aga see on lihtsalt rumalus, raiskamine ja oma ülemaailmse konkurentsivõime alandamine. Tarbija, kodanike, majanduseni jõuab kallim toode. Seetõttu ma loodan, et terve mõistus tõukab meid kõiki sellist laadi projektide realiseerimiseni. Võitleme selle eest.”