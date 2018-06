Putin võeti Viinis vastu suure sõbralikkusega, EL-i eesistuja Austria kipub sanktsioonide kallale

Austria liidukantsler Sebastian Kurz võttis eile Viinis suure sõbralikkusega vastu Venemaa presidendi Vladimir Putini, kirjutab Saksa ajaleht Bild.

„Meie koostöö täisformaadis taastamisest ei ole huvitatud ainult Venemaa, seda on ka meie Euroopa sõbrad,” ütles Putin eilsel töövisiidil Viinis. Putini sõnul toimub dialoog ka Brüsseli esindajatega, et külmutatud koostöömehhanismid ja -instrumendid taas kasutusele võtta. Need arutelud on väga konstruktiivsed, aga mitte lihtsad. Praegused sanktsioonid on kõigile kahjulikud, lausus Putin.

Liidukantsler Kurz rõhutas, et Austria tahab oma eesistumist Euroopa Liidus kasutada selleks, et taastada samm-sammult Euroopa Liidu suhted Venemaaga. „Me usume sellesse, et win-win-olukord on mõlemale poolele parem kui lose-lose-olukord,” ütles Kurz.

Putini saabumisel valitses Viini taevas eriolukord – õhust tagasid julgeolekut 17 lennukit ja helikopterit.