Putin: Venemaad on parem liitlasena omada

Venemaa president Vladimir Putin ütles intervjuus filmis „Maailmakord 2018” („Миропорядок 2018”), et Venemaa on suur riik ja teda „on parem omada liitlasena”. Filmi avaldas sotsiaalmeediakeskkonnas VKontakte telesaatejuht Vladimir Solovjov, vahendab RBK.

„Kui vaadata arengutendentse maailmas, siis on parem omada Venemaad liitlasena. Me oleme suur riik,” ütles Putin.

Putini sõnul on maailmas vähe neid, kes ootasid, et Venemaa suudab nii otsustavalt sanktsioonidele ja ohtudele väljastpoolt vastata. „Vähe on loomulikult neid, kes ootasid, et me tegutseme nii kiiresti, nii otsustavalt, kui mitte öelda jultunult,” ütles Putin.

Putin lisas, et konkurente ei armasta keegi. „Konkurente tuleb takistada, aga ma arvan, et pikapeale me võidame niikuinii,” lausus Putin.