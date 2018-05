Putin: Venemaa tunnustab Malaisia reisilennuki Ukrainas allatulistamise uurimist ainult siis, kui ise sellest osa võtab

Praegu uurib Amsterdamist Kuala Lumpurisse teel olnud reisilennuki Boeing 777-200ER allatulistamist Ida-Ukrainas rahvusvaheline uurimismeeskond (JIT), millesse kuuluvad Austraalia, Belgia, Malaisia, Hollandi ja Ukraina eksperdid. Eile teatas JIT, et lennuk tulistati alla Vene raketikompleksist Buk, mis kuulus Kurskis baseeruvale 53. brigaadile.

Putin ütles pressikonverentsil pärast kohtumist Prantsusmaa presidendi Emmanuel Macroniga, et ei ole uurijate järeldustega detailselt kursis. „Teate, me tegine täna terve päeva tööd, mistõttu ei ole ma komisjoni otsuse detailidega tuttav,” ütles Putin, märkides aga, et kohe võib välja öelda Venemaa suhtumise sellesse asjasse.

Loe veel

„Selleks, et me tunnustaksime seda, mida seal esitatakse, peaksime me täisväärtuslikult uurimisest osa võtma,” ütles Putin, tuletades meelde, et Venemaa pakkus koostööd, aga „meie imestuseks meid selle uurimise juurde ei lasta”. „Ukraina pool teeb seal tööd, vaatamata sellele, et Ukraina rikkus rahvusvahelisi reegleid ega sulgenud õhuruumi territooriumi kohal, kus toimus lahingutegevus,” lisas Putin.

Venemaa välisministeerium nimetas JIT järeldusi „paljasõnaliste süüdistuste näiteks, mille eesmärk on diskrediteerida meie maad rahvusvahelise kogukonna silmis”.

Venemaa kaitseministeerium teatas, et mitte ükski Vene õhutõrje raketikompleks ei ole kunagi ületanud Vene-Ukraina piiri.