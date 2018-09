Putin: Venemaa on rahuarmastav riik, kellel ei saa olla mingeid agressiivseid plaane

Putini sõnul on õppused Vostok-2018 Vene armee ja laevastiku raske proovilepanek, vahendab Interfax.

„Meie armee ja laevastik läbivad esimest korda nii rasket eksamit,” ütles Putin Tsugoli polügoonil.

Putin märkis, et manöövrid viidi läbi kõrgel tasemel ja kõik etteantud ülesanded täideti. „Kõrgeima ülemjuhatajana olen tänulik kõigile manöövritest Vostok-2018 osavõtjatele kohusetundliku teenistuse, professionaalsuse ja väljaõppe eest. Soovin teile tugevat tervist, vaimuerksust ja uusi edusamme. Tänan teenistuse eest!” ütles Putin.

Putin tänas ka Mongoolia ja Hiina sõjaväelasi, kes samuti õppustest osa võtsid, ning ka 90 vaatlejat, kes saabusid Taga-Baikalimaale 57 maailma riigist.

„Venemaa on rahuarmastav riik. Meil ei ole ega saa olla mingeid agressiivseid plaane. Meie välispoliitika on suunatud ülesehitavale koostööle kõigi maadega, kes on sellest huvitatud,” teatas Putin.

„Meie kohus Venemaa ees – pöördun praegu Vene sõjaväelaste poole – meie kohus riigi ja kodumaa ees seisneb selles, et olla valmis kaitstma meie maa suveräänsust, julgeolekut ja rahvuslikke huve. Aga kui vaja, ka kaitsta liitlasi,” lisas Putin.