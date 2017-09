Putin: Venemaa jätab omale õiguse USA diplomaatide arvu edasisekski kärpimiseks

Venemaa jätab endale õiguse USA diplomaatide arvu edasisekski vähendamiseks, kuid ei hakka seda praegu tegema, teatas president Vladimir Putin pressikonverentsil Hiinas.

Putin tuletas meelde, et Moskva ja Washington on kokku leppinud diplomaatiliste töötajate arvu võrdsustamises Venemaal ja USA-s. Venemaal töötas 1300 USA diplomaati, USA-s 455 Vene diplomaati. Putini sõnul loeti nende 455 hulka ka 155 inimest, kes töötavad ÜRO juures, ning ei ole rangelt võttes USA välisministeeriumi juurde akrediteeritud diplomaadid, vaid rahvusvahelise organisatsiooni töötajad, vahendab TASS.

„Seega rangelt võttes, kui juba rääkida täielikust pariteedist, ei ole see 455 USA diplomaati Moskvas, vaid miinus 155. Seega jätame me endale õiguse võtta vastu otsus ka selle arvu USA diplomaatide kohta, aga ma ei hakka praegu seda tegema, vaatame, kuidas olukord edasi areneb,“ ütles Putin.

Putin lubas anda välisministeeriumile korralduse pöörduda USA kohtusse Venemaa diplomaatilise omandi äravõtmise pärast USA-s.

„Mis puudutab hooneid ja rajatisi, siis see on tõesti pretsedenditu asi. Ameerika pool jättis Vene Föderatsiooni ilma õigusest kasutada meie omandit. See on selge Vene poole omandiõiguse rikkumine. Seetõttu annan ma algatuseks Vene Föderatsiooni välisministeeriumile korralduse pöörduda kohtusse – vaatame, kuidas töötab kiidetud Ameerika kohtusüsteem,“ lausus Putin.