Putin: Venemaa eesmärk ei ole EL-i lõhestamine

Venemaal ei ole mingit huvi Euroopa Liitu nõrgestada, ütles president Vladimir Putin enne visiiti Austriasse, mis on tema esimene visiit Euroopa Liidu liikmesriiki pärast ametisse tagasivalimist.

„Meie eesmärk ei ole EL-i lõhestamine,” ütles Putin Austria rahvusringhäälingule ORF antud intervjuus, vahendab Raadio Vaba Euroopa.

„Mida rohkem probleeme on EL-is, seda suuremad on meie riskid ja määramatused,” ütles Putin, lisades, et EL on Venemaa suurim kaubanduspartner.

Putin eitas erimeelsuste külvamist lähedaste sidemete hoidmisega Euroopa populistlike liikumistega nagu Austria paremäärmuslik Vabaduspartei (FPÖ), mis kuulub valitsuskoalitsiooni.

„Vastupidi, me peame laiendama oma koostööd EL-iga,” ütles Putin ORF-ile.