Putin vastas küsimusele Trumpis pettumise kohta: ta ei ole ju mulle pruut

Venemaa president Vladimir Putin nimetas naiivseks küsimust tema võimaliku pettumise kohta USA presidendis Donald Trumpis ja keeldus arutamast võimalikke tulevikuvariante Trumpi tagandamise korral, sest see on tema sõnul USA siseasi.

„Mis puudutab pettumist või mitte pettumist, kõlab teie küsimus väga naiivselt. Ta pole ju mulle pruut, mina ei ole talle samuti pruut ega peigmees, me tegeleme riikliku tegevusega,“ ütles Putin teisipäeval pressikonverentsil vastuseks küsimusele, kas ta on pettunud suhete arengus oma USA kolleegiga, vahendab Interfax.

Putin pidas ebakorrektseks arutada Vene-USA suhete arengut Trumpi tagandamise korral.

„Ma leian, et oleks absoluutselt ebakorrektne meie poolt arutada sisepoliitilise olukorra arenguvõimalusi USA-s endas. See ei ole meie asi, see on Ühendriikide enda asi,“ ütles Putin.