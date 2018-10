Putin vahetas välja Peterburi kuberneri

Kremli pressiesindaja Dmitri Peskov teatas, et Putin kohtus nii Poltavtšenko kui ka Begloviga, vahendab RIA Novosti.

„Otsustan: võtta vastu Peterburi kuberneri Poltavtšenko, Georgi lahkumisavaldus omal soovil. Määrata Beglov, Aleksandr Dmitrijevitš Peterburi kuberneri ajutiseks kohusetäitjaks kuni Peterburi kuberneriks valitud isiku ametisse astumiseni, mis vabastab ta peetud ametist,” öeldakse Kremli pressiteenistuse teates.

Venemaa keskvalimiskomisjoni esimehe asetäitja Nikolai Bulajev ütles RIA Novostile, et Peterburi kuberneri valimised toimuvad ühtsel valimispäeval 2019. aastal. Ühtne valimispäev on Venemaal septembri teine pühapäev, järgmisel aastal langeb see 8. septembrile.

Plaanilised valimised oleksid Peterburis pidanud toimuma niikuinii järgmisel aastal.

Pärast kuberneri kohalt vabastamist ja uude ametisse määramist teatas Poltavtšenko, et on ka uues kohas valmis töötama riigi heaks. Ta ei seostanud oma uude ametisse määramist mingite asjaoludega ja nimetas seda presidendi otsuseks.

„See on tema otsus. Milline versioon võiks minul olla? Kommenteerida oma ülemuste otsuseid ei ole meil kombeks,” ütles Poltavtšenko, kes oli Peterburi kuberner alates 2011. aastast.