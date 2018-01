Putin vabastas ametist Venemaa esindaja NATO juures Gruško

Venemaa president Vladimir Putin vabastas Aleksandr Gruško Venemaa alalise esindaja kohalt NATO juures, selgub õigusinformatsiooni portaalis avaldatud ukaasist.

„Vabastada Gruško, Aleksandr Viktorovitš Vene Föderatsiooni alalise esindaja kohustest Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni (NATO) juures Brüsselis,” öeldakse dokumendis, vahendab TASS.

Teise ukaasiga määras Putin Gruško Venemaa asevälisministriks.

„Määrata Gruško, Aleksandr Viktorovitš Vene Föderatsiooni välisministri asetäitjaks,” öeldakse ukaasis. Mõlemad dokumendid jõustusid allkirjastamise hetkel.

Gruško määrati Venemaa alaliseks esindajaks NATO juures 2012. aasta oktoobris. Venemaa välisministeeriumi teatel on ta diplomaatilises teenistuses alates 1977. aastast. Ta on töötanud Nõukogude Liidu saatkondades Hollandis (1977-1980) ja Belgias (1985-1990). 2001-2005 oli ta üleeuroopalise koostöö ameti direktori asetäitja ja hiljem direktor. 2004. aasta septembrist on Gruško Venemaa välisministeeriumi kolleegiumi liige. 2005. aasta septembrist kuni 2012. aasta oktoobrini oli Gruško välisministri asetäitja. Gruškol on erakorralise ja täievolilise suursaadiku diplomaatiline auaste, mille ta sai 2004. aasta juulis.