Putin uutest superrelvadest: mõnesid on vaja veel peenhäälestada

Venemaa esitletud uued relvad on nii arenenud, et raha, mille USA maksumaksjad on kulutanud raketitõrjele, on tuulde loobitud, teatas Venemaa president Vladimir Putin eile intervjuus USA telejaamale NBC News.

Enne intervjuud oli Putin oma aastakõne ajal näidanud videoid uutest tuumarelvadest, sealhulgas mandritevahelisest ballistilisest raketist, mis muutvat kaitsesüsteemid kasutuks.

Skeptikud seda ei uskunud, sest näidatud video oli arvutigraafika ja tegelikku õnnestunud katsetust ei näidatud. Putini väidet, et Venemaa on positsioonidele paigutanud töötava tuumajõul toimiva mandritevahelise ballistilise raketi, ei saa kinnitada.

Moskvas antud intervjuus NBC ajakirjanikule Magyn Kellyle keeldus Putin otseselt vastamast, kui temalt pinniti, kas see mandritevaheline ballistiline rakett on tõesti edukalt katselennu teinud.

„Iga relvasüsteem, millest ma täna rääkisin, ületab kergesti ja väldib raketitõrjesüsteemi,” ütles Putin, kelle sõnul tuleb aga mõnesid neist veel peenhäälestada ja nende kallal tööd teha. Teised on aga sõjaväelastele kättesaadavad ja lahinguvalmis.

Uuele küsimusele, kas Venemaa on läbi viinud tuumajõul töötava mandritevahelise ballistilise raketi eduka katselennu, vastas Putin: „Kõik need katsetused olid edukad. Lihtsalt igaüks neist relvasüsteemidest on erinevas valmisoleku etapis. Üks neist on juba lahinguvalves. See on vägedele kättesaadav.”

Putin ei arva, et oleks alanud uus külm sõda.

„Minu seisukoht on, et isikud, kes on öelnud, et uus külm sõda on alanud, ei ole analüütikud. Nad teevad propagandat,” ütles Putin.

Putini sõnul on uued relvad Moskva vastus USA taganemisele 1972. aasta sõlmitud ballistiliste rakettide vastasest lepingust, mis keelustas üleriiklikud raketitõrjesüsteemid. USA president George W. Bush ütles 2002. aastal USA taganemisest teatades, et leping on vananenud, ning lubas paigutada positsioonidele USA raketitõrjesüsteemid kaitseks kasvavate raketiohtude eest.

„Kui me peaksime rääkima võidurelvastumisest, siis võidurelvastumine algas täpselt sellel hetkel,” ütles Putin.

Putini sõnul on ta pakkunud koostööd raketitõrje ühiseks väljatöötamiseks USA-ga, kuid see on tagasi lükatud, mistõttu pidi ta tegutsema Venemaa huve silmas pidades.

„Selle asemel, et luua ohte teineteisele, peaksid suurvõimud suunama oma jõupingutused kaitsele terroristide vastu,” lausus Putin.