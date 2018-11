Putin ütles, et loodab G20 tippkohtumisel Argentinas siiski Trumpiga kohtuda

Hetkel ei ole selge, kas see kohtumine toimub, vahendab Reuters.

Trump ütles eile, et võib kohtumise ära jätta kolme Ukraina sõjalaeva hõivamise tõttu Venemaa poolt nädalavahetusel. Kreml teatas täna, et nende meelest on kohtumine endiselt plaanis.

„Ma loodan, et saan Trumpiga Argentinas rääkida,” ütles Putin täna Moskvas finantsfoorumil. „Ma loodan, et me saame arutada kaubandustõkkeid. Trumpil on üldiselt positiivne suhtumine.”