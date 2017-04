Putin: USA-Vene suhted on pärast Trumpi ametisse astumist halvenenud

Moskva ja Washingtoni vahelised suhted on pärast USA presidendi Donald Trumpi ametisse astumist halvenenud, teatas Venemaa president Vladimir Putin kolmapäeval avaldatud intervjuus, vahendab Reuters.

Kui temalt küsiti suhete kohta pärast Trumpi presidendiks saamist, vastas Putin: „Võib öelda, et usalduse tase töötasemel, eriti sõjalisel tasemel, ei ole paranenud, vaid pigem halvenenud.“

Küsimusele Süüria valitsuse keemiarünnaku kohta Idlibi provintsis vastas Putin, et Damaskus loovutas oma keemiarelvavarud.

Putin ütles, et usub, et intsidendile Idlibi provintsis on kaks peamist seletust: Süüria valitsuse õhurünnak tabas mässuliste keemiarelvavarusid, päästes valla mürkgaasi, või oli see lavastatud intsident Süüria valitsuse diskrediteerimiseks.