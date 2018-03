Putin: USA valimistesse sekkumine ei pruugi minna Vene seadustega vastuollu

Venemaa president Vladimir Putin kaitses teiste riikide valimistesse sekkumise praktikaid, öeldes ameeriklasest ajakirjanikule, et see ei pruugi minna vastuollu Venemaa seadustega.

Putin ütles USA telekanali NBC saatejuhile Megyn Kellyle, et inimesi, kes ei ole seadust rikkunud, ei saa milleski süüdistada ega millegi eest süüdi mõista. „Teil (ameeriklastel -toim) peab olema inimesi õigusliku taustaga. 100 protsenti peab olema. Ja inimesed, kes on hästi haritud, peavad aru saama, et meie, Venemaa, ei saa süüdi mõista kedagi, kes ei ole rikkunud Vene seadust,“ sõnas ta.

"Andke meile dokument. Saatke meile ametlik päring," nõudis Putin tõendeid venelastest mõjuagentide kohta. Kui Kelly mainis eriprokurör Robert Muelleri süüdistust 13 Vene kodaniku ja asutuse vastu, millel olla seos ameeriklaste valimiste mõjutamisega, vastas Vene riigipea: „See peab toimuma ametlike kanalite kaudu, mitte läbi ajakirjanduse või karjete ja lärmamise USA Kongressis.“