Putin: USA plaanib Süürias uusi lööke, samuti on oodata võltsitud keemiarünnakuid

Venemaa president Vladimir Putin ütles teisipäeval, et Venemaa info kohaselt plaanib USA Süürias uusi raketilööke.

Samuti ütles Putin, et eksisteerivad plaanid Süürias uute gaasirünnakute korraldamiseks ja nende Süüria valitsusele inkrimineerimiseks.

Putin tegi oma kommentaarid Itaalia presidendi Sergio Mattarella visiidi puhul korraldatud pressikonverentsil, kus temalt küsiti, kas ta arvab, et USA võib Süüria valitsuse vastu veel lööke anda.

„Meil on infot, et ettevalmistamisel on samasugune provokatsioon teistes Süüria paikades, sealhulgas Damaskuse lõunapoolsetes eeslinnades, kus nad kavatsevad taas mingit ainet sokutada ja süüdistada Süüria võime [keemiarelva] kasutamises,“ vahendab Reuters Putini kommentaari.