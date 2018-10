Putin: tuumasõja korral satuvad venelased paradiisi, vaenlased aga lihtsalt kärvavad

Putin märkis Valdai diskussiooniklubi arutelusessioonil, et Venemaa tuumarelva kasutamise kontseptsioonis ei ole preventiivset lööki ja sellist liiki relvi võidakse kasutada ainult vastulöögiks, vahendab RIA Novosti.

„Agressor peab teadma, et kättemaks on vältimatu, et ta hävitatakse. Aga meie, agressiooni ohvrid, meie kui märtrid satume paradiisi, aga nemad lihtsalt kärvavad, sest ei jõua isegi kahetseda,” teatas Putin.