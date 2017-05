Putin tugevdas Venemaal julgeolekumeetmeid tulevaste jalgpalli suurturniiride ajaks

Venemaa president Vladimir Putin kirjutas alla ukaasile, mille järgi kehtestatakse jalgpalli konföderatsioonide karikaturniiri ja maailmameistrivõistluste finaalturniiri ajaks tugevdatud julgeolekumeetmed.

„Kehtestada Vene Föderatsiooni subjektide territooriumil, mille piires asuvad infrastruktuuriobjektid, mis on mõeldud FIFA 2018. aasta jalgpalli maailmameistrivõistluste ja FIFA 2017. aasta konföderatsioonide karikaturniiri läbiviimiseks… ning ka nende juurde kuuluvatel akvatooriumidel tugevdatud julgeolekumeetmed konföderatsioonide karikaturniiri läbiviimiseks 2017. aasta 1. juunist kuni 12. juulini ja jalgpalli maailmameistrivõistluste läbiviimiseks 2018. aasta 25. maist kuni 25. juulini,“ öeldakse ukaasis RIA Novosti vahendusel.

Ametkondade vahelisele operatiivstaabile anti korraldus määrata kindlaks kontrollitavate tsoonide loetelu ja kinnitada piiride kirjeldus. Venemaa transpordiministeeriumile usaldati staabiga kooskõlastatult lennupiirangutsoonide ja laevasõidukeeluga akvatooriumide kindlaks määramine perioodiks 2017. aasta 1. juuni kuni 4. juuli ning 2018. aasta 1. juuni kuni 17. juuli, kus kehtivad tugevdatud julgeolekumeetmed.

2018. aasta 1. juunist kuni 17. juulini keelatakse busside sissesõit Kaasanisse, Moskvasse, Nižni Novgorodi, Doni-äärsesse Rostovisse, Samarasse, Peterburi ja Sotšisse ning 2018. aasta 1. juunist kuni 30. juunini Volgogradi, Jekaterinburgi, Kaliningradi ja Saranskisse.

Loe veel

Erandiks on liinibussid, bussid, mis on varustatud süsteemiga Era-Glonass ja bussid, millel on siseministeeriumi luba. Kehtestatakse ka ajutised liikluspiirangud ja võimalikud ümbersõidud, millest informeeritakse hiljem.

Kõik infrastruktuuriobjektid regioonides, kus jalgpalli suurvõistlused toimuvad, on tugevdatud valve all. Kõik massiaktsioonid tuleb kooskõlastada politsei ja julgeolekuorganitega.