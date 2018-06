Putin: Trump oskab inimesi kuulata

Venemaa president Vladimir Putin ütles usutluses Vene telekanalile, et USA president Donald Trump on inimene, kes oskab teisi kuulata.

Vene riigipea andis intervjuu pärast seda, kui president Trump tegi G7 tippkohtumise eel ettepaneku, et Venemaa võiks taas ühineda juhtivate tööstusriikide ühendusega, kust ta heideti 2014. aastal välja Krimmi annekteerimise ja sõja tõttu Ukraina idaaladel, vahendab ajaleht The Guardian.

President Putin avaldas usku, et dialoog Trumpiga oleks „konstruktiivne“.

„Trump on väga tõsise mõtteviisiga inimene, kes teab, kuidas inimesi kuulata ja nende argumentidele vastata,“ kiitis Putin. „Antud teadmisest lähtudes, usun ma, et dialoog võiks kujuneda konstruktiivseks.“

Trump avaldas reedel Valges Majas enne Quebeci G7 tippkohtumisele suundumist arvamust, et ühendustest peaks saama taas G8, nagu see oli enne Venemaa väljaviskamist. „Miks peame me kohtuma, ilma et meie kohtumisel osaleks Venemaa?“ küsis Trump, rõhutades venelastega dialoogi jätkamise olulisust.