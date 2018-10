Putin: tragöödia Kertšis on globaliseerumise tagajärg

Diskussiooni moderaator, Valdai klubi teadustöö direktor Fjodor Lukjanov rääkis, et Valdai eksperdid on jõudnud järeldusele, et maailm muutub, aga kaob arusaam, millestele alustele võiks teda edasi ehitada. Hetk, kui maailma oleks võinud juhitavalt muuta, on möödunud, märkis Lukjanov, vahendab Rossiiskaja Gazeta.

Üks hirmsamaid näiteid juhitamatuse kohta on Lukjanovi sõnul tragöödia Kertši kolledžis, kus nooruk pani plahvatama lõhkekeha ja tulistas oma kursusekaaslasi.

„See on muu hulgas kõige järgi otsustades globaliseerumise tagajärg,” lausus selle peale Putin.

Putini sõnul luuakse terveid kogukondi, mis propageerivad vägivallaideoloogiat, ja kõik algas USA koolides.

„See tähendab, et me kõik oleme kaasa kistud, mitte ainult Venemaal, maailmas tervikuna reageerime halvasti muutuvatele tingimustele maailmas. See tähendab, et me ei loo vajalikku, huvitavat ja kasulikku sisu noorte inimeste jaoks. Aga nemad püüdlevad selle kangelaslikkuse surrogaadi poole,” ütles Putin.