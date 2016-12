Putin teatas kokkuleppele jõudmisest Süüria relvarahu ja rahuläbirääkimiste alguse kohta

Venemaa presidendi Vladimir Putini teatel on jõutud kokkuleppele relvarahu kehtestamises Süürias ja valmisolekus alustada rahuläbirääkimisi.

„Äsja saabus teade selle kohta, et täna, mõni tund tagasi toimus sündmus, mida me lihtsalt ei oodanud kaua, vaid mille lähemale toomiseks ka palju tööd tegime. Allkirjastati kolm dokumenti. Esimene dokument Süüria valitsuse ja relvastatud opositsiooni vahel relvarahu kohta Süüria Araabia Vabariigi territooriumil. Teine dokument – see on meetmete kompleks relvarahurežiimi kontrollimiseks. Ja kolmas dokument on teade valmisoleku kohta alustada rahuläbirääkimisi Süüria reguleerimiseks,“ ütles Putin kohtumisel Venemaa välisministri ja kaitseministriga, vahendab TASS.

Putin lisas, et kokkulepped Süüria kohta on haprad, mistõttu vajavad erilist tähelepanu.

Putini sõnul on saavutatud kokkulepped Venemaa ning tema partnerite, Türgi ja Iraani töö tulemus. Putin märkis, et Venemaa välisministeerium ja kaitseministeerium olid pidevalt kontaktis partneritega Damaskuses ja teistes pealinnades.