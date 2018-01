Putin teatas, et tal on häbi, et ei kuulu USA Kremli nimekirja

Venemaa president Vladimir Putin teatas presidendikandidaadina volitatud isikutega kohtudes, et ei ole USA rahandusministeeriumi Kremli nimekirja näinud, kuid tal on häbi, et ise sinna ei sattunud.

Kohtumisel küsiti presidendikandidaat Putinilt tema suhtumise kohta nimekirja ja selle kohta, et Putinit ennast seal ei ole, vahendab TASS.

„Häbi on, kuule,” naljatas Putin saalist kostnud naeru saatel, imiteerides kaukaasia aktsenti. Tõsisemal toonil tunnistas ta: „Ma ei ole seda dokumenti näinud, ma ei ole näinud ei nimekirja, ei mingeid lauseid. Tõsi, alates hommikust on kolleegid mind selle kohta informeerinud.”

Putin väljendas veendumust, et tuleb rohkem mõelda oma riigist kui Kremli nimekirjast USA-s, sest „koerad hauguvad, aga karavan läheb edasi”.

„Mida ma tahan öelda üldiselt selle temaatika kohta: meil on teiega kõige rohkem vaja mõelda endast, tegelda oma majandusega, põllumajandusega, tuleb tegelda ekspordi, tervishoiu, hariduse, kaitsevõime toetamisega,” ütles Putin.

Putini sõnul tuleb siis ka arusaam, et mingit mõtet mingeid nimekirju koostada, ähvardada, hirmutada või püüda Venemaa arengut kinni hoida ei ole.

Putin teatas, et USA dokument tekitab kahju rahvusvahelistele suhetele tervikuna, kuid ta nimetas täielikuks rumaluseks Vene-USA suhete katkestamist nullini. Putin rõhutas, et Moskva arendab suhteid Washingtoniga kannatlikult nii palju, kui USA ise valmis on.

„Me ei kavatse peadpidi tulle joosta, olukorda teravdada, me tahame arendada ja arendame kannatlikult suhteid nii palju, kui palju on selleks valmis teine pool – Ameerika pool antud juhul,” ütles Putin. „Mida nad tahavad? Nad peaksid ise seda enda jaoks otsustama, mida nad tahavad. Me teame, mida meie tahame: me tahame arendada pikaaegseid, stabiilseid, rahvusvahelisel õigusel rajanevaid suhteid.”

Veel teatas Putin, et Moskva hoidub esialgu vastusammudest. „Me ootasime seda nimekirja ja ma ei varja, et olime valmis astuma vastusamme, sealjuures tõsiseid, mis viiksid meie suhted täiesti nulli. Me hoidume esialgu neist sammudest,” ütles Putin.

Samal ajal ei jää Venemaa Putini sõnul igavesti positsioone ära andma. „Kõik peavad aru saama, et lõpmatut positsioonide äraandmist ei saa oodata,” ütles Putin.

Putin tuletas ka meelde, millest algas Venemaa-vastane kampaania maailmas. „See algas ju ammu, niipea, kui hakkasime jalule tõusma, niipea, kui võitlesime terroristidega Kaukaasias, see kõik oli juba siis: võitlus näilise demokraatia eest, kus sõdisid Al-Qaida esindajad, kus neid hakkasid kaitsma igasugused õigusi kaitsvad liikumised,” ütles Putin.