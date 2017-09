Putin: survestamisest ei ole kasu, Kim Jong-un on vaja tuua laua taha

Venemaa president Vladimir Putin ütles reedel, et sanktsioonidega ei ole võimalik põhjakorealasi ohjeldada ja olukorda saab lahendada ainult otsese dialoogi teel.

„Venemaa usub, et survestamispoliitika Pyongyangi suunal, peatamaks selle tuumaprogramm, on ekslik ja kasutu,“ ütles Putin tõusvate tööstusriikide liidrite (BRICS) kohtumise eel. „Muredele on võimalik lahendused leida ainult otsese dialoogi teel.“

Vene riigipea tõdes, et olukord Korea poolsaarel on jõudnud „suuremahulise konflikti äärele“. Tema meelest viivad jätkuv survestamispoliitika, nagu ka provokatsioonid ning karm ja inetu retoorika, vaid „tupiktänava lõppu“.

Tema sõnul on nad üheskoos hiinlastega „töötanud välja võimaliku kava, jõudmaks kokkuleppeni, vähendamaks pingeid ja saavutamaks kestev rahu“.

Ühiskava kohaselt tuleb loobuda jõudemonstratsioonidest ja ähvardustest ning alustada keerukat poliitilist ja diplomaatilist teekonda, lahendamaks kõikvõimalikud poolsaart kimbutavad mured, sh tuumaprobleem, läbi eeltingimusteta dialoogi.

Olukord Korea poolsaarel jõudis sel nädalal uute pingeteni, kui Põhja-Korea tulistas oma pealinna lähedalt välja ballistilise raketi, mis lendas üle Jaapani, maandudes alles pärast 1800-kilomeetrist õhulendu saareriigist eemal merre.