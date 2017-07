Putin Soomes: mõni tund enne presidendi saabumist valitseb täielik vaikus

Täna viibib Venemaa president Vladimir Putin visiidil Soomes, et kohtuda Soome president Sauli Niinistöga, kohal on ka Delfi.

Putin saabub Savonlinna keskpäeval, kust sõidab 30 kilomeetri kaugusele jäävasse ajaloolisesse Punkaharju hotelli, kus toimub ametlik kohtumine. Kohtumise päevakord on vaba, kuid Soome ajakirjanikud soovivad uurida Putinilt Venemaa õhupiiri rikkumiste kohta. Putini külaskäik toimub Soome 100 raames, kavas on paadisõit laeval S/S Saimaa, õhtusöök ning külaskäik ooperisse. Õhtusöögil pakutakse kohalike delikatesse värskest kalast õlleni.

Punkaharjusse on ligipääs piiratud, see on ainus koht, kus võib näha korrakaitsjaid, eile võis näha hotelli ümbruses askeldamas ka arste.

Punkaharju hotell on venelastele ajalooliselt tähtis, sest selle ajalugu ulatub aastasse 1803, kui siinkandis käis esmakordsel visiidil Vene tsaar Aleksander I. Saimaa järvistu ning siinne loodus ajendas teda siia looma looduskaitseala, mis säilib Punkaharjus tänaseni.

Aastal 1845 ehitati Punkaharju hotelli kohapeale metsnike onn, millest otsustas tsaar Aleksander II teha Vene riigihotelli. Tänane maja valmis aastal 1878, vaid kaks aastat enne Aleksander II surma.

Punkaharju hotell, kus Putin ja Niinistö kohtuvad Kuvatõmmis

Hotell asub rahulikus laanes, kus võis jalutades näha hommikusi koerajalutajaid ning laste ratsatrenni. Näib, et kohalikud ei lase end suure külalise visiidist morjendada.

Punkaharju hotelli lähedal on mõned tunnid enne Putini visiiti vaikus, märgata pole ühtki kohalikkugi Foto: Karli Saul