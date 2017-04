Putin sõnastas töökangelasi autasustades edu valemi: anne, tööarmastus, sihikindlus ja isamaa-armastus

Venemaa president Vladimir Putin andis viiele kodanikule üle Vene Föderatsiooni töökangelase kuldtähed.

Aunimetuse said Tatarstani endine juht Mintimer Šaimijev, Moskva teatri Sovremennik kunstiline juht Galina Voltšek, muu hulgas tuumaallveelaevu ehitava laevatehase Sevmaš keevitaja-monteerija Aleksei Ivanov, Krasnodari kraihaigla peaarst Vladimir Porhanov ja metsaülem Jakuutiast Varvara Ustinova, vahendab Moskovski Komsomolets.

Putin märkis, et laureaadid on elukutsetelt ja elukogemuselt täiesti erinevad inimesed.

„Kuid on miski, mis ühendab kõiki – anne on kõigil olemas, tööarmastus, sihikindlus ja armastus isamaa vastu. Kõik see koos viibki edule,“ lausus Putin.