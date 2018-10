Putin: Sevastopol on alati olnud de jure Venemaa koosseisus, sest Krimmi Ukrainale andmisel ta lihtsalt unustati

Lauri Laugen toimetaja RUS

Foto: Aleksei Družinin, Sputnik

Venemaa president Vladimir Putin teatas, et Sevastopol on de jure alati olnud Venemaa koosseisus, sest Krimmi Ukrainale üleandmise käigus 1954. aastal see linn lihtsalt unustati.