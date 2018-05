Putin rääkis intervjuus poole valimisest 1991. aasta augustiputši ajal

Putin oli 1991. aasta augustiputši ajal Leningradi linnavalitsuse välissuhete komitee esimees. Putini sõnul tuli tal putši ajal valida Jeltsini või riikliku eriolukorra komitee toetamise vahel. Viimasesse kuulus aga ka näiteks Nõukogude Liidu KGB esimees Vladimir Krjutškov. Sellest, et ta oli KGB ohvitser, ei räägi Putin intervjuus midagi, vahendab RBK.

„Ühelt poolt, ma töötasin koos Anatoli Sobtšakiga ja tema oli kehtiva võimu poolel, Jeltsini poolel ja nii edasi,” selgitas Putin. „Aga teiselt poolt, see pöördekatse ja jõustruktuurid, nad olid nende poolel, kes selle läbi viisid; ma ei saanud olla siin ja seal üheaegselt.” Putši käigus ütles Putin Sobtšakile, et on enda jaoks valiku juba teinud ja otsustas jääda Sobtšakiga, mitte „siia-sinna viselda”.

„Ma pean tundma ennast esiteks kindlalt,” ütles Putin. „Ja seetõttu oli antud olukorras minu jaoks kõige õigem kirjutada raport ja erru minna, mille peale ta (Sobtšak - toim) ütles mulle: „Hästi, nii tehkegi. Ma helistan Krjutškovile.”” Peterburi linnapea helistaski KGB esimehele ja Putini raport allkirjastati, rääkis ta intervjuus.

1991. aasta sündmusi nimetas Putin putšiks juba intervjuus Andrei Kolesnikovile ja Natalja Gevorkjanile raamatu „Esimeselt isikult. Vestlused Vladimir Putiniga” jaoks. „Ma teadsin täpselt, et putšistide käsul ei lähe ma kuhugi ja ei hakka nende poolel kunagi olema,” ütles Putin siis.