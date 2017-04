Putin peab USA raketilööke Süürias agressiooniks

Venemaa president Vladimir Putin peab USA lööke Süürias agressiooniks suveräänse riigi vastu ja rahvusvahelise õiguse normide rikkumiseks väljamõeldud ettekäändel, teatas Kremli pressiesindaja Dmitri Peskov.

Peskovi sõnul ei ole Süüria armee valduses keemiarelvavarusid. „Süüria relvajõudude kõigi keemiarelvavarude hävitamise fakti fikseeris ja kinnitas OPCW (keemiarelvade keelustamise organisatsioon – toim) – ÜRO spetsialiseeritud allüksus,“ ütles Peskov RIA Novosti vahendusel.

„Sealjuures Putini arvates keemiarelvade terroristide poolt kasutamise faktide täielik ignoreerimine ainult süvendab olukorda,“ rõhutas Peskov. Lisaks sellele näeb Putin raketilöökides Süürias USA poolt katset suunata maailma avalikkuse tähelepanu kõrvale arvukatelt ohvritelt rahumeelse elanikkonna hulgas Iraagis.

Putin leiab, et see Washingtoni samm teeb olulist kahju Vene-Ameerika suhetele, mis juba ilma selletagi on nutuses seisus. „Peamine, leiab Putin, on see, et see samm ei vii meid lähemale lõppeesmärgile võitluses rahvusvahelise terrorismiga, vaid vastupidi, teeb tõsiseid takistusi rahvusvahelise koalitsiooni loomiseks sellega võitlemiseks ja sellele ülemaailmsele kurjusele vastuseismiseks, mida muide USA president Donald Trump nimetas ühe peamise ülesandena veel oma valimiskampaania ajal,“ rõhutas Peskov.