Putin pärast valimisvõitu: nonsenss on arvata, et Venemaa mürgitaks Suurbritannias spiooni

Vladimir Putin valimisõhtu pressikonverentsil Foto: Reuters, Scanpix

Vladimir Putin ütles pärast Venemaa presidendiks tagasi valimist antud pressikonverentsil, et peab nonsensiks väiteid, et Moskval on midagi pistmist endise Venemaa spiooni Sergei Skripali ja tema tütre Julia mürgitamisega Suurbritannias.