Putin osales nooruses kaskadöörina Lenfilmi kinofilmides

Venemaa president Vladimir Putin osales 1970. aastatel koos oma tuttavatega mitmetes filmides, rääkisid telekanalile Dožd tema tollased kolleegid võtteplatsilt.

Putini ja tema sõbra Arkadi Rotenbergi ühine sportlik minevik ei ole kellelegi saladus ja seda ei varja nad ka ise. Putin ja Rotenberg tutvusid sambo- (hiljem judo-) trennis treener Anatoli Rahlini käe all, mõlemast said kõvad tegijad ja nad käisid koos võistlustel.

Kohe pärast Teist maailmasõda hakati sambomaadlejaid kaskadööridena filmivõtetele kutsuma. 1950. aastatel sai Lenfilmi trikivõtete konsultandiks Rahlini treener Aleksandr Massarski. Eraldi kaskadööride gruppi Lenfilmis tollal polnud ja Massarski hakkas kutsuma filmivõtetele sportlasi, kellele see oli hea teenimisvõimalus.

Alguses kutsuti kaskadöörideks ainult sambomaadlejaid, hiljem ühinesid nendega vehklejad, alpinistid ja ratsutajad. Putini treener Rahlin meenutab oma elulooraamatus „Presidendi sensei”, et mängis enam kui sajas kinofilmis.

Rotenbergi pilti võtteplatsilt on internetist kerge leida. See on kaader sõjafilmist „Ižora pataljon”, rääkis võtetel osalenud Pjotr Tarhanov Doždile. Samas filmis mängis ka teine Putini vana sõber, endine riigiduuma liige ja rahvusvahelise samboföderatsiooni president Vassili Šestakov, kellega koos kirjutas Putin juba 2000. aastatel raamatu „Õpime judot koos Vladimir Putiniga”.

Loe veel

Šestakov rääkis Doždile veel ühest sportlasest, kes sattus filmidesse kaskadööriks – Putinist endast. „Me mängisime temaga „Blokaadis” ja „Ižora pataljonis”,” rääkis Šestakov, kelle sõnul oli ka kolmas film, mille võtetest ta koos Putiniga osa võttis, aga ta ei suutnud selle nime meenutada.

Šestakovi sõnul mängisid nad tollal nii Saksa kui ka Nõukogude sõdureid. „Meil oli ükskõik, keda mängida,” ütles Šestakov. „Meile maksti selle eest tolle aja kohta väga head raha. Me olime tudengid, aga võisime näiteks minna restorani „Kavkazski”. Kui minul oli inseneripalk 110 rubla, siis kui käisid võtted, sain ma päevas 75 rubla. Nii et see oli selline korralik raha.”

Sellest, et Putin oli Lenfilmi kaskadöör, rääkis veel üks endine võitluskunstide harrastaja Nikolai Vaštšilin, kes on lavastanud trikid näiteks sellistes filmides nagu „Sherlock Holmesi seiklused” ja „D’Artagnan ja kolm musketäri”.

Massarski vastas Doždi küsimusele Putini kinomineviku kohta segaselt: „Seal oli peale tema veel nii palju noori, kes teda sealt mäletab.” Kui aga Massarskile esitati küsimus, kas Putin ei olnud vastu Teise maailmasõja filmides sakslaste mängimisele, vastas ta: „Putin ei mänginud fašisti.”

Venemaa presidendi pressiesindaja Dmitri Peskov ütles Doždile, et tema ei tea Putini filmivõtetest midagi. Lenfilmi pressiesindaja Artemi Agrafenin vastas, et kinostuudios ei suudetud leida Putini kaarti kaskadööride kartoteegist, kuid see ei tähendavat, et ta pole filmides osalenud.