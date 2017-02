Putin noomis Euroopa meediat avaliku arvamusega manipuleerimise ja moonutatud pildi edastamise eest

Venemaa president Vladimir Putin saatis õnnitluse Itaalia ajalehele La Stampa, nimetades seda traditsiooniliste väärtuste kandjaks ajakirjanduses.

„Õnnitlen teid 150. aastapäeva puhul ajalehe La Stampa esimese numbri, ühe vanema perioodilise väljaande Itaalias ja Euroopas, ilmumisest – selles samas Euroopas, mille jaoks on alati olnud traditsioonilised sellised väärtused nagu sõnavabadus, objektiivsus, eelarvamusetus ja valmisolek anda võimalus leida tee lugejani igasugustel seisukohtadel, kuid samal ajal selles samas Euroopas, kus viimastel aastatel on autoriteetsed meediaväljaanded muutunud avaliku arvamusega manipuleerimise vahendiks, kus informatsioonisõjad on saanud igapäevaseks tegelikkuseks, angažeeritud meediaväljaanded eelistavad edastada kellegi huvides moonutatud pilti toimunust, kus informatsiooni ettesöötmised ei ole hakanud purustama mitte ainult üksikisikute saatusi, vaid ka ümber kujundama tervete riikide poliitilist maastikku,“ öeldakse Kremli veebilehel avaldatud Putini õnnitluses, vahendab Interfax.

Putin leiab, et La Stampa on traditsiooniliste väärtuste eeskuju ajakirjanduses.

2016. aasta novembris avaldas La Stampa artikli „On aeg Venemaad usaldada, ühine rinne terrori vastu“, mille oli kirjutanud Putin ja mis kujutas endast tõlget osast tema esinemisest Valdai foorumil.