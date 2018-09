Putin nimetas Vene lennuki allatulistamist Süürias juhuslike kokkusattumuste ahelaks

„Mis puudutab vastutegevust, siis see on suunatud eelkõige meie sõjaväelaste, meie objektide Süüria Araabia Vabariigis julgeoleku täiendavale tagamisele. Need on sellised sammud, mida märkavad kõik,” lubas Putin.

Kremli pressiteenistus teatas hiljem ka, et Putin vestles sel teemal Iisraeli peaministri Benjamin Netanyahuga.

„Vladimir Putin tuletas meelde, et Iisraeli õhujõudude sellised operatsioonid võetakse ette Süüria suveräänsust rikkudes. Antud juhul ei järgitud ka Vene-Iisraeli kokkuleppeid ohtlike intsidentide ärahoidmise kohta, mille tagajärjel sattus Vene lennuk Süüria õhutõrje tule alla,” teatas Kreml.

Putin kutsus üles selliseid olukordi edaspidi mitte tekitama.

Netanyahu lubas Kremli teatel edastada juhtunu uurimiseks informatsiooni Iisraeli lennuväe tegevuse kohta Süüria territooriumi kohal.

Netanyahu avaldas ka kaastunnet Vene sõjaväelaste hukkumise pärast. Putini ja Netanyahu vestlus toimus Iisraeli poole algatusel.