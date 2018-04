Putin: möödunud presidendivalimised olid läbipaistvaimad ja puhtaimad Venemaa ajaloos

Venemaa president Vladimir Putin kohtus keskvalimiskomisjoni esimehe Ella Pamfilovaga, kes andis talle üle riigipeaks valimise tunnistuse.

„Vladimir Vladimirovitš, tahtsin õnnitleda teid valimiste puhul, veenva puhta võidu puhul ja anda teile üle tunnistuse,” ütles Pamfilova enne kohtumise algust, vahendab Interfax.

Pamfilova rääkis rekordilisest 88-protsendisest toetusest Putinile.

„Tegelikult tõesti väga kõrge usalduse tase. Isegi juba peale valimisi on viidud läbi küsitlusi – kuni 88 protsenti. Tähendab, valimiste usaldusväärsust toetab valdav enamik meie kodanikest ja esimest korda jõuti 88 protsendini,” ütles Pamfilova.

Putin märkis, et möödunud presidendivalimised olid kõige puhtamad ja läbipaistvamad kogu riigi ajaloos. „Nagu paljud on juba öelnud, olid need ilmselt kõige läbipaistvamad, kõige puhtamad valimised meie maa ajaloos,” lausus Putin.

Veel tänas Putin Pamfilovat ja tema kolleege töö eest valimiskampaania ajal. „Üldise arvamuse järgi viidi see töö läbi kõige kõrgemal mitte ainult tehnilisel, vaid ka organisatsioonilisel tasemel,” ütles Putin.