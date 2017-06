Putin: mõnedes riikides ajab russofoobia üle ääre

Venemaa president Vladimir Putin väljendas Peterburi rahvusvahelise majandusfooriumi raames vestluses informatsiooniagentuuride juhtidega lootust, et russofoobsed meeleolud ei ole lõputud.

Putin viitas sellele, et „mõnedes riikides ajab russofoobia üle ääre“. Ta arvas siiski, et lõputult see jätkuda ei saa, vahendab RBK.

„Peab saabuma äratundmine, et see on kontraproduktiivne ja kahjustab kõiki, ka meile teeb teatud kahju. Aga kahjustab neid, kes seda poliitikat algatavad,“ ütles Putin.

Putin selgitas, et russofoobia on kasulik neile, kes seisavad ühepooluselise maailma eest ja püüavad Venemaad takistada tema püüdlustes seista oma seaduslike huvide eest. Sealjuures märkis Putin, et arusaamine sellise poliitika kontraproduktiivsusest on juba saabumas.

„Me näeme täiesti kindlalt olukorra teatud muutumist, sealjuures paremuse poole. Loodan, et see tendents püsib,“ ütles Putin.

Kommenteerides süüdistusi selles, et Vene häkkerid on sekkunud valimiskampaaniatesse välismaal, väljendas Putin veendumust, et „mitte mingisugused häkkerid ei saa kardinaalselt mõjutada valimiskampaaniate käiku teises riigis“. Sealjuures kinnitas Putin, et Venemaa ei tegele küberrünnakutega riiklikul tasemel, vaid vastupidi, püüab selle nähtusega võidelda.

Putin puudutas ka eesseisvaid parlamendivalimisi Saksamaal. Ta teatas, et Vene meeskonnal on ükskõik, kellega töötada. Putini sõnul on tähtis, et võimule tulevad inimesed oleksid meelestatud konstruktiivsele koostööle.

„Loodan, et Saksamaa Liitvabariigi etteotsa tulevad inimesed, kes on võimelised hindama kogu meie suhete tähenduslikku kompleksi,“ ütles Putin. Sealjuures märkis ta, et tal on liidukantsler Angela Merkeliga erimeelsusi, aga on ka palju kokkupuutepunkte.