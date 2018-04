Putin: mõned riigid ignoreerivad rahvusvahelise õiguse norme ja kasutavad jõudu ÜRO julgeolekunõukogust mööda minnes

Mõned riigid püüavad üha sagedamini ignoreerida rahvusvahelise õiguse üldtunnustatud norme ja kasutavad sõjalist jõudu ÜRO julgeolekunõukogust mööda minnes, mis tekitab poliitilist ja sotsiaalset ebastabiilsust ning mängib kätte terrorismile, teatas Venemaa president Vladimir Putin.

„Julgeoleku tagamise probleemid ülemaailmsel ja piirkondlikul tasemel omandavad tänapäeval erilise teravuse. Paljuski on see seotud sellega, et mõned ülemaailmse kogukonna liikmed püüavad üha sagedamini ignoreerida rahvusvahelise õiguse üldtunnustatud norme ja põhimõtteid, kiirustavad kasutama sõjalist jõudu ÜRO julgeolekunõukogust mööda minnes, keelduvad läbirääkimistest kui riikide vaheliste vaidluste lahendamise võtmeinstrumendist,” lausus Putin RIA Novosti vahendusel.

„See omakorda tekitab poliitilist ja sotsiaalset ebastabiilsust, mängib kätte terrorismi, ekstremismi, rahvusvahelise kuritegevuse jõududele, viib kohalike konfliktide ja kriiside eskaleerumiseni,” lisas Putin.