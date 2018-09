„Põhimõtteliselt me loomulikult vaatasime, mis inimesed need on. Me teame, kes nad sellised on, me leidsime nad üles,” ütles Putin täna ida majandusfoorumi plenaaristungil, vahendab Interfax.

Putini sõnul on need tsiviilisikud.

President väljendas lootust, et need inimesed ilmuvad ise välja ja räägivad, see oleks kõigile parem.

„Midagi erilist ega kriminaalset seal ei ole,” võttis Putin asja kokku.