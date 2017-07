Putin: ma ei pruugi presidendiametist lahkuda

Venemaa president Vladimir Putin ütles reedel, et ei pruugi ametist lahkuda.

„Ma ei ole veel otsustanud, kas ma lahkun presidendiametist või mitte,“ ütles Putin noortele Šotsis. „Alles pärast seda, kui ma olen sellele küsimusele enda jaoks vastuse leidnud, saan ma hakata mõtlema järgmiste sammude peale.“

Ta lisas, et tal on võimalik hakata tegelema paljude asjadega, kuid ta ei tea veel, mille kasuks ta otsustab. „Maailmas on palju huvitavaid asju, millega tegeleda, näiteks ökoloogia, kuid eelnevalt tuleks vastus anda peamisele küsimusele,“ märkis president.

Venemaa seaduste kohaselt ei ole ühelgi inimesel võimalik olla riigipea rohkem kui kaks ametiaega järjest(!), mis tähendab, et Putinil on võimalik 2018. aastal kandideerida veel üheks järjestikuseks kuueaastaseks ametiajaks.