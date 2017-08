Putin lubas uuesti presidendiks kandideerimise üle mõelda

Venemaa president Vladimir Putin teatas, et mõtleb selle üle, kas kandideerida 2018. aastal uuesti riigipeaks.

Putini osalusel Burjaatias toimunud nõupidamisel metsatulekahjude tagajärgede likvideerimise kohta loodi videoühendus Tšeremuški asulaga, kus selle aasta aprillis põles maha kümneid maju. Putinile räägiti eluasemete taastamise tööde käigust. Esines ka üks kohalik elanik, Suure Isamaasõja veteran, kes tänas Putinit Tšeremuškile osutatud abi eest, vahendab TASS.

„Vladimir Vladimirovitš, meil on teile palve: kui tulevad järgmised presidendivalimised, palume me kõik teid uuesti sellesse ametisse kandideerida, me oleksime väga rõõmsad,“ ütles veteran Putinile.

„Hästi, ma mõtlen selle üle, aitäh,“ vastas Putin, pärast mida hakkas esitama küsimusi elamute taastamise kohta Tšeremuškis.