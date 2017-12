Putin kuulutas Süürias välja hiilgava võidu ja teatas vägede väljatõmbamise alustamisest

Täna Süürias Hmeymimi lennubaasi külastanud Venemaa president Vladimir Putin andis kaitseministeeriumile korralduse alustada Vene vägede Süüriast väljatõmbamist.

„Kaitseministrile, kindralstaabi ülemale annan käsu: alustada Vene väegrupeeringu väljaviimist nende alalise paiknemise punktidesse,” ütles Putin sõjaväelaste ees esinedes, vahendab TASS.

Putin rõhutas, et Venemaa relvajõud on koos Süüria armeega purustanud rahvusvaheliste terroristide kõige võitlusvõimelisema grupeeringu Süürias.

„Sellega seoses võtsin ma vastu otsuse: oluline osa Vene sõjalisest kontingendist, mis asub Süüria Araabia Vabariigis, naaseb koju Venemaale,” ütles Putin. „Te naasete oma kodukollete, lähedaste, vanemate, naiste, laste, sõprade juurde võiduga. Kodumaa ootab teid, sõbrad. Head teed. Tänan teid teenistuse eest.”

Putin hoiatas, et Venemaa annab terroristidele uue, veelgi võimsama löögi, kui nad üritavad Süürias uuesti rahu rikkuda.

„Kui terroristid uuesti pead tõstavad, anname neile sellised löögid, mida nad pole veel näinud,” ütles Putin.

„Me ei unusta kunagi ohvreid ja kaotusi, mida on kantud võitluses terrorismiga siin Süürias ja meil Venemaal,” rõhutas Putin. „Aga see ei pane meid käsi rüppe laskma ja taganema. See ei ole üldse meie rahvale iseloomulik. Vastupidi, see mälestus annab meile lisajõudu selle absoluutse kurjuse väljajuurimiseks, mida kujutab endast rahvusvaheline terrorism, millise maski alla ta ennast ka ei varjaks.”

Putin õnnitles Vene sõjaväelasi hiilgava võidu puhul terroristide üle.

„Ülesanne võidelda relvastatud terroristidega siin Süürias, ülesanne, mis tuli vältimatult lahendada relvajõudude ulatusliku kasutamise abil, on tervikuna lahendatud, lahendatud hiilgavalt,” ütles Putin. „Õnnitlen teid!”

„Meie relvajõud, kaitsetööstuskompleksi ettevõtted näitasid Vene armee ja laevastiku kasvavat võimsust, väeosade ja väekoondiste suurt võitlusvõimet. Lendurid, meremehed, erioperatsioonide jõud, luure, juhtimisorganite, varustamise, sõjaväepolitsei, meditsiiniteenistuse sõjaväelased, sapöörid ning nõuandjad Süüria armee lahinguridades näitasid vene, Venemaa sõduri parimaid omadusi: mehisust, kangelaslikkust, sujuvust ja otsustavust, hiilgavat väljaõpet ja professionaalsust,” lausus Putin.