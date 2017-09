Putin küsis liftis EL-i leedulasest suursaadikult Moskvas, miks Grybauskaitė kogu tema kallal võtab

Euroopa Liidu suursaadik Venemaal, leedulane Vygaudas Ušackas rääkis telekanalile Dožd, kuidas sattus liftis sõitma koos Venemaa presidendi Vladimir Putiniga ja jutuks tulid Vene-Leedu suhted.

„Me sõitsime pärast läbirääkimisi liftis. Liftis olid ainult Euroopa Komisjoni president Barroso, president Putin ja paar ihukaitsjat. Mulle tundus, et lift ei sõitnud mitte 40 sekundit, vaid 40 minutit. Sest neid läbirääkimisi peeti väga karmilt ja raskelt. Ei olnud mingit vastastikust sümpaatiat. Ja äkki pöördub president Putin minu poole ja ütleb: „Mida ta minu kallal kogu aeg võtab?““ rääkis Ušackas.

Ušackas küsis Putinilt, kellest jutt käib. Viimane selgitas, et peab silmas Leedu presidenti Dalia Grybauskaitėt.

„Ma räägin talle, et kuidas siis teie kallal mitte võtta, kui te siin ähvardate Ukrainat, ähvardate Leedut, kehtestasite juba sanktsioonid Leedu ekspordile, põllumajandustoodangule. Me peame sellele vastama, mida meil veel teha on?“ seletas Ušackas ning lisas, et nad jätkasid vestlust Putiniga kuni pressikonverentsi alguseni.