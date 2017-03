Putin kohtumisel Le Peniga: me ei taha mingil tingimusel Prantsusmaa valimisi mõjutada

Venemaa president Vladimir Putin võttis reedel Kremlis vastu Prantsusmaa parempopulistliku Rahvusrinde presidendikandidaadi Marine Le Peni.

„Me omistame väga suurt tähtsust oma suhetele Prantsusmaaga, kusjuures püüame toetada võrdseid suhteid nii praeguste võimude kui ka opositsiooni esindajatega,“ ütles Putin Interfaxi vahendusel.

Putin märkis, et Prantsusmaal areneb praegu aktiivselt valimiskampaania.

„Me ei taha mingil tingimusel mõjutada toimuvaid sündmusi, aga jätame endale õiguse suhelda riigi kõigi poliitiliste jõudude kõigi esindajatega samamoodi, nagu teevad meie partnerid näiteks Euroopas ja USA-s,“ rõhutas Putin.

„Loomulikult oleks väga huvitav teiega mõtteid vahetada selle üle, kuidas arenevad meie kahepoolsed suhted, ja olukorra üle, mis kujuneb Euroopas. Ma tean, et te esindate küllaltki kiiresti arenevat Euroopa poliitiliste jõudude spektrit,“ märkis Putin Le Peni Moskvas tervitades.

Le Pen ütles, et Prantsusmaal ja Venemaal on sügavad kultuuri-, majandus- ja strateegilised suhted. „Ja eriti on see kohtumine tähtis, kui meie kohale on kerkinud selline tõsine terrormismioht,“ ütles Le Pen Putinit kohtumise eest tänades.

Veel ütles Le Pen Putinile, et Moskva ja Pariis kuuluvad nende jõudude hulka, mis võitlevad reaalselt terrorismiga, mis kujutab endast pidevat ohtu. Le Pen märkis, et Venemaa jätkab võitlust terrorismiga Süürias, Prantsusmaa aga osaleb operatsioonis Tšaadis.