Putin: kohtumine Trumpiga oli kokkuvõttes edukas, kuigi teatud jõud Ameerikas püüavad seda maha teha

Venemaa president Vladimir Putin teatas, et tema kohtumine USA riigipea Donald Trumpiga esmaspäeval Helsingis oli kokkuvõttes edukas ja pani alguse positiivsetele muudatustele kahepoolsetes suhetes, kuigi mitmed jõud Washingtonis püüavad tippkohtumise tulemusi maha teha, vahendab TASS.

Esinedes välisministeeriumis Venemaa suursaadikute ja alaliste esindajate ees märkis Putin, et see esimene täisformaadis kohtumine Trumpiga „oli kokkuvõttes edukas ja viis kasulike kokkulepeteni”. „Vaatame loomulikult, kuidas sündmused edasi arenevad, seda enam, et teatud jõud Ameerikas püüavad Helsingi kohtumise tulemusi pisendada, maha teha,” lisas Putin.

Putini sõnul olid nad vaatamata kõigile vaadete erinevustele Trumpiga üksmeelsed selles, et „Vene-Ameerika suhted on äärmiselt mitterahuldavas seisus mitmete parameetrite järgi, isegi hullemad kui külma sõja ajal”.

„Loomulikult oleks naiivne arvata, et aastatega kogunenud probleemid lahendatakse mõne tunniga, aga sellega keegi ei arvestanudki, sellest hoolimata arvan, et teed nende positiivsete muutuste suunas on ikkagi alustatud,” ütles Putin.