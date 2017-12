Putin kinnitas ametlikult: kandideerin tuleval aastal Venemaa presidendiks

Venemaa kauaaegne riigipea Vladimir Putin kinnitas täna ametlikult, et kandideerib uueks kuue aasta pikkuseks ametiajaks ka märtsikuistel valimistel.

Gorki autotehase töötajatega kohtudes kinnitas Putin oma valikut, vahendab The Guardian. "Venemaa liigub edukalt edasi ja keegi ei takista seda," rõhutas ta. See võib viidata, et oma kampaanias kavatseb ta vastanduda lääneriikidega, rõhutades just Venemaa riiklikku tugevust.

Ametlik teadaanne on olnud kaua õhus - kõik teavad, et ta selle otsuse teeb, ent ta polnud seda öelnud. Näiteks kohtus ta täna enne autotehases käiku Moskvas noortega ühel foorumil, kus talt küsiti sama küsimus. "Ma tahan küsida, kas teie usaldate ja toetate mind," vastas Putin. Üle saali kostus jaatus.

The Guardian viitab, et kui Putin osutub valituks - mis on pea sada protsenti kindel - siis 2024. aastaks on ta Venemaad juhtinud 24 aastat. Tõsi, neist neli aastat peaministrina, ent ka siis oli ta tegelikult riigi juht.

Näiteks Venemaa peaminister Dmitri Medvedev on öelnud, et tema ei kavatse järgmise aasta presidendivalimistel osaleda. Küll aga teatas ta, et toetab igati Vladimir Putini kandidatuuri, kui see üles seatakse.

Presidendiks pürgimisest on seni teatanud ka telesaatejuhid Ksenia Sobtšak ja Jekaterina Gordon, erakonna LDPR juht Vladimir Žirinovski, Venemaa kommunistliku partei juht Gennadi Zjuganov ja ärimees Sergei Polonski.