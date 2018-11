Putin: intsident Mustal merel on provokatsioon, mille korraldas Porošenko presidendivalimiste lävel

„Mis puudutab seda intsidenti Mustal merel. See on kindlasti provokatsioon, milles organiseeris ametis olev võim, ma arvan, ja ametis olev president järgmise aasta märtsis Ukrainas ees seisvate presidendivalimiste lävel. Ametis oleva presidendi reiting on kuskil viiendas reas ja on võimalus, et ta ei pääse teise vooru, mistõttu on vaja midagi teha, et olukorda teravdada ja luua ületamatud takistused oma konkurentidele ennekõike opositsioonist,” ütles Putin.

Putin kinnitas, et toimus piiriintsident ja ei midagi enamat.

„Aga mis oli 2014. aastal, kui Krimm otsustas Venemaaga ühineda? See oli ju hoopis teine lugu, mastaapne või raske – kodusõjasündmused Ukraina kaguosas, Donbassis, Luganski oblastis valistusvägede, tankide, raskesuurtükiväe ja isegi lennuväe kasutamisega. Sõda sisuliselt ja mingit sõjaseisukorda ei kehtestatud,” lausus Putin.

Putin rõhutas, et nüüd, pärast „väikest intsidenti”, kehtestati riigis sõjaseisukord ja seda tehakse ilmselgelt presidendivalimiste lävel.