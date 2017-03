Putin hirmutas Vene protestijaid araabia kevadega: me kõik teame, milliste veriste sündmusteni see viis

Arhangelskis toimunud Arktika-teemalisel foorumil läks jutt ka hiljutistele korruptsioonivastastele protestiaktsioonidele Venemaal, mida president Vladimir Putin võrdles araabia kevade algusega, vahendab Vesti.ru.

„Kõik need üleskutsed toimuvad politsei meeleavaldajatega arveteõiendamiste taustal, ütleme, Pariisis,“ lausus Putin. „Seoses ühe kodaniku tapmisega otse tema kodu juures, hiina päritolu prantslase. Seetõttu sedalaadi küsimuste püstitamine ja sedalaadi pöördumine Venemaa poole, me leiame, et need on puhtalt politiseeritud küsimused eesmärgiga avaldada mingisugust survet sisepoliitilisele elule riigis. Mis puudutab meie sisepoliitilisi sündmusi. Me astume järjekindlalt välja korruptsioonivastase võitluse eest, mis on meie jaoks küllaltki tõsine probleem (muide, viimasel ajal vähem), ja kõige järgi otsustades muu hulgas avaliku arvamuse küsitluste järgi ka teiste riikide jaoks. See on aktuaalne ja me teeme seda. Ja inimesed riigis näevad seda. Ja mina isiklikult astun välja selle poolt, et korruptsioonivastase võitluse küsimused oleksid pidevalt avalikkuse tähelepanu keskpunktis, ja võtan alati positiivselt vastu seda inimeste tähelepanu nendele probleemidele. Ainus, mida ma õigeks ei pea – kui keegi, mingid poliitilised jõud püüavad kasutada seda instrumenti omakasupüüdlikes huvides mitte olukorra parandamiseks riigis, vaid enese upitamiseks poliitilisel areenil mingite poliitiliste sündmuste, sealhulgas valimiskampaaniate lävel riigi sees. Seda instrumenti kasutati niinimetatud araabia kevade alguses. Milleni see viis, milliste veriste sündmusteni regioonis see viis, teame me väga hästi. Samuti teame me väga hästi, et see oli üks Ukraina riigipöörde tagant tõukavaid motiive ja ajendeid. Millisesse kaosesse tõukasid need sündmused meie naabri Ukraina, teame me samuti hästi. Seetõttu võitlusele korruptsiooniga – jah. Selle instrumendi kasutamisele kitsaid huve teenivatel poliitilistel eesmärkidel – ei. Ja kõik peaksid poliitiliste protsesside käigus tegutsema seaduse raames. Kõik, kes väljuvad selle seaduse raamest, peavad kandma karistust vastavalt Venemaa seadusandlusele.“