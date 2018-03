Putin: FSB on taganud uute relvasüsteemide väljatöötamisele efektiivse vastuluure katte

Venemaa Föderaalne Julgeolekuteenistus (FSB) tagas efektiivse vastuluure kaitse uute relvasüsteemide väljatöötamisele, millest rääkis president Vladimir Putin pöördumises föderaalkogu poole.

„1. märtsi pöördumise ajal käis jutt uutest tehnoloogiatest ja relvasüsteemidest, mis on kutsutud Venemaad kaitsma, võimaldama strateegilist pariteeti ning seega suurendama rahvusvahelist julgeolekut. Töö selle moodsa tehnika kallal on käinud palju aastaid, selles on osalenud tuhandeid inimesi, sadu konstruktorite ja teaduskollektiive, Venemaa tööstusettevõtteid. Ma tahan märkida, et on õnnestunud tagada nende ulatuslike projektide efektiivne ja operatiivne vastuluure kate,” ütles Putin FSB kolleegiumil esinedes, vahendab Interfax.