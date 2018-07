Putin Fox Newsile: meie reaktsioon Ukraina või Gruusia NATO-sse võtmisele oleks äärmiselt negatiivne

Putin väitis, et Venemaal ei oleks ressurssi Trumpi jälitamiseks, kui ta tahaks seda teha. Putin tõi näiteks, et iga-aastane Peterburi majandusfoorum toob igal aastal kokku 500 äriliidrit ja enamik neist on suurema järgu tööstusmagnaadid kui Trump ärimehena on.

„Kas te arvate, et meie eriteenistused tõesti organiseerisid neist igaühe jälgimise,” küsis Putin. „Noh, erinevalt teist, erinevalt Ühendriikidest meie seda ei tee. Meil ei ole piisavalt ressursse. Meil ei ole piisavalt elavjõudu, et organiseerida totaalset kontrolliriiki. See ei ole osa meie plaanidest. Ja on selge, et me ei ole midagi sellist härra Trumpi vastu teinud,” teatas Putin.

Putin ütles intervjuus ka, et Venemaa reageeriks negatiivselt Ukraina või Gruusia NATO liikmeks võtmisele.

„Meie jaoks, noh, see on otsene ja vahetu oht meie riiklikule julgeolekule... selle NATO infrastruktuuri liigutamine meie piiride poole oleks ähvardus ja... reaktsioon oleks äärmiselt negatiivne,” lausus Putin.

Wallace küsis Putinilt ka Venemaa tegevuse kohta Süürias, viidates sõltumatutele vaatlejatele, kelle sõnul on Venemaa pommitanud tsiviilisikuid Aleppos ja Ghoutas.

Küsimusele, kas tal on süümepiinu süütute meeste, naiste ja laste tapmise pärast, vastas Putin: „Teate, kui käimas on sõda ja see on kõige hullem asi, mis inimkonnale võib juhtuda, siis on ohvrid, ning alati on küsimus, kes on süüdi. Ma arvan, et need on terrioriorganisatsioonid, kes on süüdi, kes destabiliseerisid olukorra kogu riigis.)

Ühel hetkel ütles Putin Wallace’ile: „Kas Ühendriikides pole presidente tapetud? Kas te olete unustanud... noh, kas Kennedy tapeti Venemaal või Ühendriikides? Või King? Mis juhtub kokkupõrgetega politsei ja noh, tsiviilühiskonna ning mõnede etniliste gruppide vahel? Noh, see on miski, mis juhtub USA pinnal. Kõigil meil on oma siseprobleemid.”

Putin väitis intervjuus ka, et ei ole kõva käega autokraat.

„Ma ei nõustu ühegi väitega, et olen selline kõva käega, nagu mind kujutatakse,” ütles Putin.