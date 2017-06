Putin eitas kompromiteeriva materjali omamist Trumpi kohta

Venemaa president Vladimir Putin eitas, et tal on kompromiteerivat materjali Ameerika Ühendriikide riigipea Donald Trumpi kohta.

„Teate, see on täielik nonsenss,“ ütles ta telekanali NBC saatejuhile Megyn Kelly, kui viimane temalt küsis, kas tal on materjali, mis võiks vabariiklasest presidenti kahjustada.

Vene riigipea sõnul ta Trumpi ei tunne ega ole temaga kunagi kohtunud, hoolimata kinnisvaramoguli mitmetest reisidest Venemaale aastate jooksul. Tema sõnul tegutseb Venemaal üle 100 Ameerika Ühendriikide ettevõtte. „Kas te arvate, et me kogume nende kõigi kohta praegu kompat?“ küsis Putin. „Kas te olete kõik aru kaotanud?“

Ühtlasi leidis ta, et Ameerika Ühendriikide luureteenistusi eksitati jõudma järelduseni, et Venemaa sekkus USA presidendivalimistesse eesmärgiga aidata Trumpil võita. „Nad isegi ei analüüsinud infot tervikuna. Ma ei ole kordagi näinud otsest tõendit Venemaa sekkumisest USA presidendivalimistesse.“

Ta ei eitas ka, et oli teadlik mingisugustest kontaktidest Trumpi administratsiooni ja Venemaa suursaadiku vahel. „Te (USA meedia –toim) lõite sensatsiooni ei millestki. Ja sellest sensatsioonist tegite te sõjarelva oma ametis oleva riigipea vastu,“ süüdistas Putin.